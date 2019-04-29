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Diyarbakır'da şehit yakını ve gazilere övünç madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da düzenlenen törenle terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gazilere, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da düzenlenen törenle terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gazilere, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonunda, terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gaziler için 'Devlet Ödünç Madalyası' tevcih töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı ve Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Vali Güzeloğlu, "Bugün Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanılan bütün tehditlere, bu ülkenin varlığına kasteden bütün niyet ve emellere karşı bu kararlılıkla yoluna her geçen gün güçlü olarak devam etmektedir. Devleti ve milleti ile bir ve beraber olarak büyük hedeflere, önce 2023, 2053 ve 2071 olarak şanlı tarihimizin dönüm noktalarını referans alarak bir büyük iddiayı ortaya koymuştur. Her alanda devraldığından daha iyiye doğru giderken şüphesiz şehitlerimiz, şehitler tepesinin ölmez kahramanları sürekli bizlerle birliktedir. O kahramanların emaneti olarak onlara sonsuza kadar sahip çıkacağımızı ve her birisi için tüm ömrü boyunca yaşanacak o büyük onurun takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' beraatı verildi.

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