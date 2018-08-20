HABER

Diyarbakır'da şehitler için hatim duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Merkez Yenişehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ile anıt yenilemesi yapılan Hava Şehitliğinde, şehitler için hatim duası yapıldı - Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "İçte ve dışta başta PKK, FETÖ, bunların uşakları, iş birlikçileri ve uzantıları bilmelidir ki bu millet yenilmez, bölünmez, bu devlet, bu büyük yürüyüşte engellenemez"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ile anıt yenilemesi yapılan Hava Şehitliğinde şehitler için hatim duası yapıldı.

Hava Şehitliğinde düzenlenen programa, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile şehit yakınları katıldı.

Vali Güzeloğlu, programda yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı arifesinde olduklarını, tüm değerleri canları pahasına kendilerine emanet eden, bu kara toprağa, bir gül bahçesine girercesine giren, bu toprakları vatan eyleyen şehitlerin huzurunda olduklarını söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Güzeloğlu, şehitlerin Türk bayrağının dalgalanması, ezanın semalarda sonsuza kadar var olması için canlarını verdiğini belirtti.

Bu büyük milletin, tarihin her döneminde, söz konusu vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan olduğunda seve seve canını feda eden bu kahramanlar ile büyük bir millet olduğunu kaydeden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Asker, polis, korucu, sivil şehitlerine kadar her birisi bu kahramanlar dizisinin bizce ismi unutulmayacak kahramanlarıdır. Bugün bizler, onların huzurunda Fatihalar ile onları anarken, bir sözü de bu büyük milletin karşısında kararlılıkla bir kez daha haykırıyoruz, emanetleri emanetimizdir. Hayatlarını seve seve feda ettikleri değerler, bizlerin de feda etmek için sırada beklediği vazgeçilmezlerimizdir. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü ve iş birlikçisi, bu büyük yolculuğumuzda bizi geri durduramayacak ve bu büyük ve kutlu yürüyüşü engelleyemeyecektir. İçte ve dışta başta PKK, FETÖ, bunların uşakları, iş birlikçileri ve uzantıları bilmelidir ki bu millet yenilmez, bölünmez, bu devlet, bu büyük yürüyüşte engellenemez. Her cephede, her alanda kararlılıkla, geleceğe doğru bu inançla yürüyen milletimizin, inşallah gelecek her günü bugünden daha iyi olacak."

Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından şehitler için hatim duası yapıldı.

Programa katılanlar tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı
Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef olduÇanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hatim duası hava şehitliği

En Çok Okunan Haberler

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.