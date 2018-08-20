Diyarbakır'da şehitler için hatim duası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ile anıt yenilemesi yapılan Hava Şehitliğinde şehitler için hatim duası yapıldı.
Hava Şehitliğinde düzenlenen programa, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile şehit yakınları katıldı.
Vali Güzeloğlu, programda yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı arifesinde olduklarını, tüm değerleri canları pahasına kendilerine emanet eden, bu kara toprağa, bir gül bahçesine girercesine giren, bu toprakları vatan eyleyen şehitlerin huzurunda olduklarını söyledi.
Şehitlere rahmet dileyen Güzeloğlu, şehitlerin Türk bayrağının dalgalanması, ezanın semalarda sonsuza kadar var olması için canlarını verdiğini belirtti.
Bu büyük milletin, tarihin her döneminde, söz konusu vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan olduğunda seve seve canını feda eden bu kahramanlar ile büyük bir millet olduğunu kaydeden Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Asker, polis, korucu, sivil şehitlerine kadar her birisi bu kahramanlar dizisinin bizce ismi unutulmayacak kahramanlarıdır. Bugün bizler, onların huzurunda Fatihalar ile onları anarken, bir sözü de bu büyük milletin karşısında kararlılıkla bir kez daha haykırıyoruz, emanetleri emanetimizdir. Hayatlarını seve seve feda ettikleri değerler, bizlerin de feda etmek için sırada beklediği vazgeçilmezlerimizdir. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü ve iş birlikçisi, bu büyük yolculuğumuzda bizi geri durduramayacak ve bu büyük ve kutlu yürüyüşü engelleyemeyecektir. İçte ve dışta başta PKK, FETÖ, bunların uşakları, iş birlikçileri ve uzantıları bilmelidir ki bu millet yenilmez, bölünmez, bu devlet, bu büyük yürüyüşte engellenemez. Her cephede, her alanda kararlılıkla, geleceğe doğru bu inançla yürüyen milletimizin, inşallah gelecek her günü bugünden daha iyi olacak."
Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından şehitler için hatim duası yapıldı.
Programa katılanlar tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
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