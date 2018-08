Diyarbakır'da şehitler için hatim duası

Şehitlere rahmet dileyen Güzeloğlu, şehitlerin Türk bayrağının dalgalanması, ezanın semalarda sonsuza kadar var olması için canlarını verdiğini belirtti.

Bu büyük milletin, tarihin her döneminde, söz konusu vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan olduğunda seve seve canını feda eden bu kahramanlar ile büyük bir millet olduğunu kaydeden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Asker, polis, korucu, sivil şehitlerine kadar her birisi bu kahramanlar dizisinin bizce ismi unutulmayacak kahramanlarıdır. Bugün bizler, onların huzurunda Fatihalar ile onları anarken, bir sözü de bu büyük milletin karşısında kararlılıkla bir kez daha haykırıyoruz, emanetleri emanetimizdir. Hayatlarını seve seve feda ettikleri değerler, bizlerin de feda etmek için sırada beklediği vazgeçilmezlerimizdir. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü ve iş birlikçisi, bu büyük yolculuğumuzda bizi geri durduramayacak ve bu büyük ve kutlu yürüyüşü engelleyemeyecektir. İçte ve dışta başta PKK, FETÖ, bunların uşakları, iş birlikçileri ve uzantıları bilmelidir ki bu millet yenilmez, bölünmez, bu devlet, bu büyük yürüyüşte engellenemez. Her cephede, her alanda kararlılıkla, geleceğe doğru bu inançla yürüyen milletimizin, inşallah gelecek her günü bugünden daha iyi olacak."

Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından şehitler için hatim duası yapıldı.

Programa katılanlar tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.