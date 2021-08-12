Diyarbakır'da Sendikalar Aşı İçin Sokağa İndi

Tüm çabalara rağmen aşılanma oranlarının istenen düzeye gelmediği Diyarbakır’da bu kez sendikalar devreye girdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu‘na (KESK) bağlı sendikaların üyeleri sokaklara dağılarak, aşı ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

KESK’e bağlı sendikaların üye ve yöneticileri bugün Diyarbakır sokaklarındaydı. Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerini ziyaret eden sendikacılar bu kez kendi hakları için değil Corona virüsü aşısına karşı duyarlılık yaratmak için sokaklardaydı.

KESK’e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri Yenişehir İlçesindeki Yaşar Kemal Caddesindeydi. Ellerinde broşürlerle caddeye dağılan sendika üyeleri, aşı olmayanlara aşı olmaları çağrısı yaptı. İnsanlara aşı ile ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtan sendika üyeleri, cadde üzerindeki tüm işyerlerini ziyaret etti.

Yoldan geçenleri durdurarak aşı hakkında bilgi veren sendika üyelerinin verdiği broşürler bazı kişiler tarafından iade edildi. İade edenler, aşı olduklarını belirterek, broşürlerin aşı olmayanlara verilmesini istedi.

Vaka sayısı 2 bin 500’e çıktı

SES Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, kampanyaların yavaş yavaş sonuç verdiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Ok Orak, vaka sayılarının 2 bin 500’e çıktığını belirterek, “Diyarbakır vaka sayısında, sayı olarak en üstte. İstanbul'dan sonra ikinci sırada geliyor Diyarbakır ama nüfusa oranlayınca Diyarbakır en üstte. Günlük 2 bin 500'e yakın pozitif vaka çıkıyor. Şu anda hastanelerde 600'e yakın hasta var, yoğun bakımlar dolu, yer bulamama gibi bir sorun var. Bunun da en büyük nedeni aşı oranının düşük oluşudur. Biz de buna yönelik iki haftadır başladığımız kampanyada biraz ivme kazandık ama daha da ivmelendirmek için üç parçaya bölündük. Esnafları, halkı ziyaret ederek insanları temas ederek aşı ile ilgili ikna çalışması yapalım diye yola çıktık” dedi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için kentte bulunan KESK Merkez Yürütme Kurulu üyesi Özlem Apaydın da kampanyaya katılanlar arasındaydı. VOA Türkçe’ye konuşan Apaydın, kampanyaların aşılama oranlarını arttıracağını söyledi. Apaydın, “Özellikle bu bölgede biraz aşı karşıtlığı var, aşı olmama konusunda bir görüş var. Bu farkındalığı yaratmak adına, insanları bilinçlendirmek adına bu kampanyaya destek veriyoruz. Muhtemelen etkisi olacak. Birden bir patlama yaşanmasa da artışın sağlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Sokağın görüşü farklı

Tablolar aşılama oranlarını düşük gösterse de VOA Türkçe mikrofonlarına konuşan Diyarbakırlılar, aşılamadan yana olduklarını söylediler. Kent sakinlerinin çoğu, aşı olmayanlara yaptırım uygulanmasına da karşı çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Diyarbakır’da bir veya ikinci doz aşı olanların sayısı 11 Ağustos 2021 akşamına kadar 919 bin 847’e ulaştı. Aşılama oranı ise yüzde 49.1’e çıktı. Bakanlık verilerine göre aşılama oranlarını en düşük olduğu beş il Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş ve Diyarbakır.

