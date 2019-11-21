Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi

HDP’li belediyelere kayyum atanmasına tepkiler devam ediyor. Kayyumlara bu kez Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tepki gösterdi. Diyarbakır’daki Sanat Sokağında toplanan sendika yönetimi, kayyumlar döneminde yüzlerce üyelerinin işini kaybettiğini açıkladı.

KESK Yöneticilerinin yaptığı basın açıklamasında ilk sözü TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt aldı. Bozkurt, işten çıkarılan üyelerinin yanı sıra bazılarının da, sendikalarını değiştirmeye zorlandığını söyledi. Bozkurt, “Bir önceki kayyumdan bu yana çoğunluğu, kayyum atanmış belediyelerde çalışan 1500'ün üzerinde sendika üyesi arkadaşımız, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden işten atılmış, yüzlercesi açığa alınmış, binlercesinin sendikal hak ve özgürlükleri, toplu sözleşmeler ile elde ettikleri kazanımlar hiçe sayılmıştır. Kayyum atanan hemen tüm belediyelerde üyelerimiz yönetim tarafından tehdit edilerek, sendikamızdan istifa etme yandaş sendikalara üye olmaya zorlanmıştır” dedi.

Açıklamaya katılanlardan biri de KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’ti. Bozgeyik, KESK üyelerinin kayyumlar tarafından hedef alındığını belirterek, “Demokrasi, barış, kardeşlik için halkların bir arada barış içerisinde yaşaması için mücadele eden, bu konuda çeşitli sendikal eylem ve etkinlikler yapan üyelerimiz hedef seçilerek, arkadaşlarımız hukuksuzca herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadan işlerinden edilmişlerdir” diye konuştu.