Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi

HDP’li belediyelere kayyum atanmasına tepkiler devam ediyor. Kayyumlara bu kez Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tepki gösterdi. Diyarbakır’daki Sanat Sokağında toplanan sendika yönetimi, kayyumlar döneminde yüzlerce üyelerinin işini kaybettiğini açıkladı.
KESK Yöneticilerinin yaptığı basın açıklamasında ilk sözü TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt aldı. Bozkurt, işten çıkarılan üyelerinin yanı sıra bazılarının da, sendikalarını değiştirmeye zorlandığını söyledi. Bozkurt, “Bir önceki kayyumdan bu yana çoğunluğu, kayyum atanmış belediyelerde çalışan 1500'ün üzerinde sendika üyesi arkadaşımız, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden işten atılmış, yüzlercesi açığa alınmış, binlercesinin sendikal hak ve özgürlükleri, toplu sözleşmeler ile elde ettikleri kazanımlar hiçe sayılmıştır. Kayyum atanan hemen tüm belediyelerde üyelerimiz yönetim tarafından tehdit edilerek, sendikamızdan istifa etme yandaş sendikalara üye olmaya zorlanmıştır” dedi.
Açıklamaya katılanlardan biri de KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’ti. Bozgeyik, KESK üyelerinin kayyumlar tarafından hedef alındığını belirterek, “Demokrasi, barış, kardeşlik için halkların bir arada barış içerisinde yaşaması için mücadele eden, bu konuda çeşitli sendikal eylem ve etkinlikler yapan üyelerimiz hedef seçilerek, arkadaşlarımız hukuksuzca herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadan işlerinden edilmişlerdir” diye konuştu.
Açıklamaya katılan kamu çalışanları da tepkiliydi. Tepkilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlatan kamu çalışanları, iradelerinin gasp edildiğini savundu.
SES Şube Eş Başkanı Recep Oruç, tepkisi şu sözlerle dile getirdi; ”Bir bütün olarak şu şekilde değerlendirebiliriz; genel olarak değerlendirdiğimizde herkesin iradesine bir gasp söz konusudur. Herkesin bu iradeye sahip çıkması gerekiyor ki bir bütün olarak bu sürecin üstesinden gelelim. Temel argümanımız şudur; insanın iradesi özgürlüğüdür şu anda insanların özgürlüğünü gasp etmişlerdir.”
Kamu çalışanı Yasemin Noyan ise kayyumlara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Yeniden haksız, hukuksuz bir şekilde daha öncesinde seçime giderken, haklarında herhangi bir ifade olmazken, engellilik durumu olmazken, bir anda tekrar seçilen Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyumlarla yürütülüyor. Çalışanlar üzerinde de bu bir baskı unsurudur. Sürekli olarak arkadaşların görev yerleri değiştirilmekte, arkadaşlarımız hukuksuz bir şekilde açığa alınmakta. Bu kabul edilebilir şey değildir. Bu açıdan alanlarda olmaya, açıklamalar yapmaya, demokratik mücadele yürütmeye devam edeceğiz” dedi.
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