Diyarbakır’da ‘Şeyh Sait ve Arkadaşlarının Mezarları Bulunsun’ Girişimi

Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi olaylarından Şeyh Sait İsyanı Şubat 1925’te başladı. İsyana öncülük yapan Şeyh Sait, yakalandıktan sonra yargılanarak idama mahkûm edildi. 29 Haziran 1925’te 46 arkadaşıyla birlikte idam edilen Şeyh Sait’in nereye gömüldüğü hala bilinmiyor. Sadece Şeyh Sait değil arkadaşlarının da nereye gömüldüğü açıklanmadı.

3 ayrı komisyon oluşturuldu

Yakınlarının bütün girişimlerine rağmen, mezar yerleri hala açıklanmayınca bu kez Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşları mezar yerlerinin bulunması için yeni bir girişim başlattı. Şeyh Sait Derneği bünyesinde toplanan ve aralarında, Baro, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Hak İnisiyatifi, İHD, Tabip Odası gibi 16 kurumun temsilcisi mezarların bulunması için çalışma başlattı. Bu amaçla hukuk, araştırma ve raporlama ile bilgilendirme enformasyon lobi olmak üzere 3 ayrı komisyon oluşturuldu.

“Süreç ne insani ve de İslami”

Çalışmalara katılan Avukat Sıdkı Zilan, mezar yerlerinin açıklanarak, ziyaretlere açılmasını istedi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Zilan, “Süreç ne insani ne İslami olarak yürümüş. Peki diyelim ki oldu, birisi idam edildi. Onun maddi manevi olarak hatıraları yok mu? Şeyh Sait Efendi'nin libası dahil sarığı, tespihi, gözlüğü şahsi eşyaları dahi aileye verilmedi. Bu da bir sorun. Mülküne el konuldu, aileye teslim edilmedi. İnsani, dini, medeni açıdan yapılmadı. Gömdünüz neyse, insan ‘buraya gömdük’ der. Bir mezar taşı, bir isim koyar. ‘Büyüklerinizi ziyaret edebilirsiniz’ der. Devlet onu da yapmadı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Orası aileye, halka açılması lazım. Çünkü bu şahsiyetler çok yönlüdür. Bunlar Kürdistan'ın büyük şahsiyetler aynı zamanda Müslüman önderlerdir” dedi.