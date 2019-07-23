Diyarbakır’da seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

Diyarbakır’da seyir halindeki LPG’li bir araç aniden alev alarak yandı. Olay yerinden geçen vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulunurken LPG’nin patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 07 YKM 86 plakalı araç, motor bölümü bir anda alev aldı. Aracın alev almasıyla araç sürücüsü aracı durdurarak kendilerini araçtan atarken, çevredeki vatandaşlar LPG’li otomobile anında müdahalede bulunarak söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda aracın ön kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan LPG’nin patlamaması büyük bir faciayı önledi.



