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Diyarbakır’da seyyar satıcıların yer kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da parkta çekirdek satarak seyyar satıcılık yapan kadınlar ile çocuklar yer yüzünden kavga etti.

Diyarbakır’da seyyar satıcıların yer kavgası kamerada

Diyarbakır’da parkta çekirdek satarak seyyar satıcılık yapan kadınlar ile çocuklar yer yüzünden kavga etti. Kavgayı zabıta ekipleri güçlükle ayırırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri seyyar satıcıları bölgeden uzaklaştırdı.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Göletli Park’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çekirdek ve su satıp seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bir kadın, karşısında çekirdek ve su satan kadın ve çocuklarının saldırısına uğradı. Yumruk yumruğa kavgaya tutuşan seyyar satıcıları gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için çabalarken, olay yerine zabıta ekipleri çağrıldı. Zabıta ekipleri de kavgayı ayırmakta yetersiz kalınca olaya polis ekipleri müdahale etti. Bölgeye gelen polis ekipleri seyyar satıcıları olay yerinden uzaklaştırarak kavganın büyümesini önlerken, tüm bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da seyyar satıcıların yer kavgası kamerada

Diyarbakır’da seyyar satıcıların yer kavgası kamerada

Diyarbakır’da seyyar satıcıların yer kavgası kamerada

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