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Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca, önceki gün Çınar ilçesinde 2 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca, önceki gün Çınar ilçesinde 2 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 327 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Operasyonlarda evde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

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