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Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaların ardından Çınar ilçesinde dün silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 Kalaşnikof şarjörü, 186 Kalaşnikof mermisi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 179 tabanca mermisi, silah üstü dürbünü ve 2 pala ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltıDiyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

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