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Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:54 | Son Güncelleme

Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 sığınak ve mağarada çok sayıda silah, mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu - Ele geçirilen malzemeler arasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 düdüklü tencere de yer aldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ortaya çıkarılan 6 sığınak ile mağarada PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-112 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak-02 Müşterek Operasyonu" tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak ile bir mevzi kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ve mağaradaki aramada, PKK'lı teröristlere ait kalaşnikof, şarjör, 20 fişek, 5 kilogram amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 2 motosiklet aküsü, elektrik kablosu, 6 termal şemsiye, 4 tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 düdüklü tencere ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Çalışmalarda, 5 geçici yol kontrol noktasında, adli arama faaliyetleri neticesinde 618 kişi ve 229 aracın sorgulaması yapıldı, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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