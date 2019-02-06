Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ortaya çıkarılan 6 sığınak ile mağarada PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-112 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak-02 Müşterek Operasyonu" tamamlandı.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak ile bir mevzi kullanılamaz hale getirildi.
Sığınaklar ve mağaradaki aramada, PKK'lı teröristlere ait kalaşnikof, şarjör, 20 fişek, 5 kilogram amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 2 motosiklet aküsü, elektrik kablosu, 6 termal şemsiye, 4 tüp, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 düdüklü tencere ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.
Çalışmalarda, 5 geçici yol kontrol noktasında, adli arama faaliyetleri neticesinde 618 kişi ve 229 aracın sorgulaması yapıldı, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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