HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı

Diyarbakır’da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı

28.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen silahlı saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdı.

Diyarbakır’da su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen silahlı saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup otomobille sanayi sitesi içerisinde bulunan su deposu satan mağazanın önüne gelerek iş yerini yaylım ateşine tuttu. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanırken saldırganlar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Tanımadığı kadının arkadaşlığını kabul etti, hayatı kabusa döndüTanımadığı kadının arkadaşlığını kabul etti, hayatı kabusa döndü
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Sahte hesaptan gelen kadının arkadaşlık isteğini kabul etti, hayatı kabusa döndü!

Tanımadığı kadının arkadaşlığını kabul etti, hayatı kabusa döndü

Hastaneye giriş-çıkışlar kapatıldı! Sakarya'da AFAD ekiplerini harekete geçiren olay

Hastaneye giriş-çıkışlar kapatıldı! Sakarya'da AFAD ekiplerini harekete geçiren olay

Son Dakika: Afyonkarahisar'da deprem (AFAD- Kandilli son depremler)

Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Sağlık Bakanı Koca'dan 'BionTech' aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesidir

Sağlık Bakanı Koca'dan 'BionTech' aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesidir

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.