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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Olay, Yenişehir ilçesinde Lise 4.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesinde Lise 4. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, bir plazanın önünde karşılaştı. Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, taraflarca plazaya taşınması sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırganın plazaya kaçması sonrası güvenlik güçleri, zanlının teslim olması çağrısında bulundu. Yaklaşık 5 dakika sonra zanlı, elindeki silahı ile birlikte polislere teslim oldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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