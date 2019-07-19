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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kavgayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesindeki meyve-sebze halinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Kavgada yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede, kalaşnikof tüfek ile buna ait boş kovanlar ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Kavgayla ilgili Ş.E, N.E. ve M.S.B. gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silahlı kavga

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