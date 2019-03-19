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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı.Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 47.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayaklarına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 47. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu silahların çekildiği kavgada 1 kişi sağ ve sol ayaklarına isabet ettiği kurşunlar sonucu yaralandı. Silahların patladığı kavgada bir kurşun sokak başında bulunan fırının camına isabet etti. Şans eseri fırında kimse bulunmazken, silah seslerini duyan vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis, inceleme başlattı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı
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