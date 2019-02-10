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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Olay, Bağlar ilçesinde bulunan 700.

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesinde bulunan 700. Yıl İlköğretim Okulu önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. İki grubun tartışması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, görgü tanıklarını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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