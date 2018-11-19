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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 19:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, Servet Eren ile Mehmet Gezginci yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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2 ölü 2 yaralı Diyarbakır Silahlı kavga

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