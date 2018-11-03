Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Şehitlik Caddesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Öte yandan, kavganın yaşandığı caddede kurşun isabet eden bir iş yeri zarar gördü.
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