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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.  Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR’da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Ahmede Hane Caddesi'ndeki Ceylan Park'ta karşılaşan 2 grup arasında iddiaya göre alacak yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucu çıkan kavgada, aynı gruptaki H.T. (42 ) ile S.Ş. (38) silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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