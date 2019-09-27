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Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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3 yaralı Silahlı kavga

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