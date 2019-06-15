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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 00:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi 100. Sokak'ta Ercan K. (17) silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Ercan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ercan K'nin durumu öğrenen yakınları, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla, Girne Caddesi'nde araçla seyir halindeki Mehmet K. ile Musa K'ye ateş açtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Musa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında seken kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan N.A. da hastanede tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silahlı kavga

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