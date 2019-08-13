HABER

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada E.G, B.G, E.G. ve A.G. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar varDiyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var
GÜNCELLEME - Eskişehir'de orman yangınıGÜNCELLEME - Eskişehir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Diyarbakır Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet otobüs durağına çarptı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.