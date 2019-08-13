Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada E.G, B.G, E.G. ve A.G. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

