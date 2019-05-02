Diyarbakır'da silahlı saldırı: 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 çocuk yaralandı.

Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşe Caddesi 619. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda 3 çocuk yaralandı.

Yaralanan çocuklar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın kız isteme meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Polis ekiplerince, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

