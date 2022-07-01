Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde Mehmet S, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Mehmet S, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenlediği ileri sürülen şüpheli Ş.Y'yi yakaladı.



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