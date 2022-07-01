YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

01.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde Mehmet S, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Mehmet S, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenlediği ileri sürülen şüpheli Ş.Y'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuştu:Bakan Nebati AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuştu:
Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybettiKars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti
Bartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezasıBartın'da köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanığa hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:06
Sabah
04:53
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:32

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Vadi Eczanesi
Yenisehir
Forum Beritan Eczanesi
Yenisehir
Havin Eczanesi
Baglar
Yenifiliz Eczanesi
Baglar
Şeyma Eczanesi
Baglar
Dünya Eczanesi
Kayapinar
Aşiti Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.