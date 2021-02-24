Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti, polis olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı

Diyarbakır’da dün öğle saatlerde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına alırken, saldırının arazi meselesi nedeni ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Olay, dün merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinden çıkan Seyithan Yılmaz (51), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yılmaz, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, arazide oturduğu esnada Yılmaz’a bir araçtan inen kişinin silahla ateş ettiğini, sonra araca binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Plakası tespit edilen araç, Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir iş yerinin önünde park halinde bulundu. Polis ekiplerince aracın içerisinde yapılan aramada, pompalı tüfek ele geçirildi. Polis aracın içerisinde olan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



