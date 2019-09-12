Diyarbakır’da Sivil Araca Saldırı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yola döşenen patlayıcıyla düzenlenen saldırıda sivil bir araç hedef alındı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada dört sivilin hayatını kaybettiği, 13 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada: “İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır” denildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise ölü sayısının 7'ye çıktığını belirtti. Sözen yaralı sayısını da 7 olarak verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sözen şu bilgileri aktardı:

"Diyarbakır Kulp Aygün Köyü'ne mensup orman kesimi yapan vatandaşlarımızın içinde bulunduğu minibüsün geçişi esnasında PKK tarafından döşenen mayının patlatılması sonucu 7 vatandaşımız şehit olmuş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Şehit ve yaralıların içinde güvenlik korucularımız da vardır."

Yaralıların Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik güçlerinin gerekli çalışmalara başladığı ifade edildi.

