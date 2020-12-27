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Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi mekanlar boş kaldı

27.12.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşam saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 2’nci gününde de sürüyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşam saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 2’nci gününde de sürüyor. Sokak ve caddelerin boş olduğu kentte tarihi mekanlar ise sessizliğe gömüldü.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı 21.00’de başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterirken, kentte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır’da sokaklar boş kalırken, kentin tarihi mekanlarında olan On Gözlü Köprü ve çevresi ise sessizliğe gömüldü. Kentin geçmişinin yüzü haline gelen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi On Gözlü Köprü ile surlar ve Sur ilçesinin en işlek caddeleri boş kaldı.
Cadde ve sokakların boş olduğu kentte fırın, marketler, tatlıcılar ve eczaneler hizmet vermeye devam etti.
Güvenlik güçleri de kentte denetimlerine devam etti.

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