HABER

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Dicle ilçesine bağlı olan Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı köyleri ve bağlı mezralarında 1 Mart 2019 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralıİzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
06.00 itibarıyla yasaklandı!06.00 itibarıyla yasaklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

ABD'ye Çin ve Rusya'dan 'Venezuela' darbesi!

İşte Josef'in yeni takımı!

İşte Josef'in yeni takımı!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (1 Mart'ta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den '1 Mart' uyarısı! İki bölgede...

Mavi Vatan 2019 tatbikatında nefes kesen anlar! F-16'lar böyle vuruldu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı! Operasyon başladı

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

Fatih’te binada yangın: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.