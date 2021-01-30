HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı

Diyarbakır’da sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı

30.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı. Diyarbakır’da kısıtlama saatlerinde sokakta aç kalan hayvanlar unutulmadı. Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerince sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde ve gelen ihbarlara belirli noktalara mama ile su bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklamasıVaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması
Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

Koronavirüste 'yeni pik' uyarısı! Tarih de verdi

Prof. Dr. Ünal'dan korkutan sözler: Vakaları düşürelim ki Türkiye'ye özgü mutasyon ortaya çıkmasın

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Boğaziçi'nde yere serilen Kabe fotoğrafı... İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Yere serilen Kabe fotoğrafı tepki çekmişti

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

İnceleme başlatılmıştı: WhatsApp'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.