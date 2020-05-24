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Diyarbakır’da Sokaklar Yaşlılara Kaldı

24.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Diyarbakır’da sokaklar 65 yaş üstü yaşlılara kaldı

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Diyarbakır’da sokaklar 65 yaş üstü yaşlılara kaldı.

Sokağa çıkmalarına haftanın son gününde sınırlı izin verilen yaşlılar, maskelerini takarak, soluğu parklarda aldı.

Günlerdir evden çıkamayan yaşlıların kimisi yürüyüş yaparken, kimisi de aletlerle spor yapmayı tercih etti.

Uzun süredir görüşmeyen arkadaşlar izin sayesinde parklarda buluşup hasret giderdi.

Bir araya gelen yaşlılar, Diyarbakır türküleri söyleyerek eğlendi. Yaşlılar akşama kadar parklarda zaman geçirdikten sonra evlerine döndü.

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