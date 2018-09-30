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Diyarbakır'da sokakta mendil satan çocuklar 'Şirin Baba' kafede eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da 20 gün önce açtığı kafenin ismini, 'Şirin Baba' koyan işletmeci Berat Kelekçier, sokakta mendil ve benzeri ihtiyaç malzemelerini satan çocuklara özel eğlence düzenledi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 20 gün önce açtığı kafenin ismini, 'Şirin Baba' koyan işletmeci Berat Kelekçier, sokakta mendil ve benzeri ihtiyaç malzemelerini satan çocuklara özel eğlence düzenledi. Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte kırtasiye malzemeleri hediye edilen çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 20 gün önce bir kafe açan Berat Kelekçier isimli işletmeci kafeye 'Şirin Baba' adını koydu. Sokak çocukları ve çalışan işçi çocuklar için projeler yapan Kelekçier, maddi imkanı olmayan çocuklar için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Yoğun bir ilgi gören kampanya üzerine Kelekçier, kafe içerisinde duvarlara çocukların ilgisini çekecek karikatürler çizdirdi. Çocuklar için düzenlenen kampanyada toplanan malzemelerin bugün ulaştırılması üzerine ise Kelekçier, sokak sokak, cadde cadde gezerek çalışan çocukları topladı. Kafeye getirilen çocuklara yiyecek ve içecek ikram edildikten sonra kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Çocuklar daha sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

SOKAK ÇOCUKLARINA MORAL GÜNÜ

Sokakta zorla çalıştırılan, ya da istekleri dışında çalışmak zorunda kalan çocukların sosyal yaşama adaptasyonuna destek olmayı hedeflediğini belirten Kelekçier, "Kışlık kıyafet ve oyuncakları çocuklar için biriktirdik. Sosyal medya üzerinden yoğun bir ilgi gördük. İstanbul, Ankara,İzmir ve Mersin'den de malzemeler geldi. Onları bugün ihtiyacı olan çocuklar için teslim edeceğiz. Burada 15 veya 20 günde bir sokakta çocuk işçiler için şenlik düzenliyoruz. Yemek ve müzik organizasyonu yapıyoruz. Onlara moral günleri düzenliyoruz. Şenlikleri düzenlediğimiz günlerde ise sabah 09.00 ile akşam 18.00 arası kafeyi tamamıyla kapatıyoruz. Çocuklara bırakıyoruz. Gönüllü olanlar da onlara kek, pasta ve kurabiye getirerek çocuklarla paylaşıyorlar" dedi.

Kafede eğlenen çocuklar ise burayı çok sevdiklerini ve iyi zaman geçirdiklerini söyledi.

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Diyarbakır'da sokakta mendil satan çocuklar 'Şirin Baba' kafede eğlendiDiyarbakır'da sokakta mendil satan çocuklar 'Şirin Baba' kafede eğlendi
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