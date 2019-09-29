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Diyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce Dağkapı Meydanı'nda, 400 kişinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Diyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendi

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce Dağkapı Meydanı'nda, 400 kişinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sokak satranç turnuvası düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda yapılan turnuva, 400 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki konservatuar öğrencileri de türküler seslendirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, belediye olarak kültürel ve sportif etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, "19 Ağustos günü itibarıyla Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirildi. O günden bu yana pek çok sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Şimdi de sokak satranç turnuvası yapıyoruz. Bugün burada yaptığımız etkinliğe yoğun bir katılım var. Burada yaş farkı yok. Satranca ilgi duyan 7'den 70'e her vatandaşımız katılabiliyor. Şu an 400 civarında bir katılım var. Toplam 7 turda turnuva bitecek. Budan sonra da sürpriz ve bütün hemşerilerimize dönük her alanda sosyal faaliyetlerimiz devam edecek. Sadece sosyal faaliyetlerle sınırlı kalmayacağız" dedi.

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Diyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendiDiyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendiDiyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendiDiyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendi

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