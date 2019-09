Diyarbakır'da son 2 yılda açılan soruşturma sayısında artış

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, yeni adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması nedeniyle Diyarbakır'da son 2 yılda açılan soruşturma sayısında yüzde 35- 40 oranlarında artış yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'da yeni adli yıl, hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla adliye bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Başoğlu, Baro Başkanı Cihan Aydın , hakim ve savcıların yanı sıra davetliler katıldı.

Yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması nedeniyle son iki yılda açılan soruşturma sayısında yüzde 35- 40 oranlarında artış yaşandığını söyledi. Başsavcı Yavuz şunları söyledi:

"Türkiye'de yargının taşıdığı yük ve sorumluluğun her geçen gün daha arttığına dikkat çekerek, "Sosyal ve ekonomik değişimler, toplumsal düzenin ve huzurun korunması için eskisinden daha fazla gayret sarf etmemizi zorunlu kılıyor. Suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması, yargının yükünü daha da arttırıyor. Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki jeopolitik konumu, nüfus artışı ve yoğun insan sirkülasyonu nedenleriyle adli olayların bu kapsamda ivme kazandığı ve son iki yıl içerisinde her yıl soruşturma sayılarının yaklaşık yüzde 35-40 oranlarında artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalar özenle detaylı bir şekilde incelenmekte, makul sürelerde yargılamaların yapılması ve kararların verilmesi öngörülmektedir. Adalet Bakanlığımızın 2019 yılında uygulamaya koyduğu projeler kapsamında yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Diyarbakır Adliyesi olarak belirlenen sürelerde soruşturma ve kovuşturmaların yapılmasına azami gayret gösterilmektedir. Bilindiği üzere darbe teşebbüsünden sonra Yargı teşkilatının yaklaşık üçte birlik bölümü FETÖ terör örgütü üyeliği veya iltisaklı olması nedeniyle ihraç edilmiştir. Bu arada oluşan büyük boşluk üç yıl gibi kısa sürede yeni yargı mensuplarının mesleğe alınmasıyla doldurulmaya çalışılmıştır" dedi.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ASLAN, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan ise bu yıl adli yılı art arda gelen kadın cinayetleri ve son olarak herkesi derinden etkileyen Emine Bulut cinayeti nedeniyle buruk şekilde açtıklarını belirterek kadına yönelik şiddeti kınadı. Adalet Komisyonu Başkanı Aslan ''Bu yıl adli yılı art arda gelen kadın cinayetleri ve son olarak hepimizi derinden etkileyen Emine Bulut cinayeti nedeniyle buruk bir şekilde açıyoruz. Ben bu vesile ile kadına yönelik şiddeti kınıyor, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve faillerin hakkettiği en ağır cezayı alması konusunda tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Bizler her sene olduğu gibi bu sene de Diyarbakır Adliyesi çalışanları olarak 'gecikmiş adalet, adalet değildir' anlayışı içerisinde fedakarca çalışmamıza devam edeceğiz'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI