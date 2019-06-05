Diyarbakır’da son 3 haftada 3 kadın cinayeti yaşandı

Diyarbakır’da, son 3 pazar gününde de kadın cinayetleri yaşandı. Avukat, polis ve ev hanımının hayatını kaybettiği olaylardan ikisinde cani kocalar, eşlerini çocuklarının gözleri önünde katletti.

Diyarbakır’da son Ramazan ayının son 3 haftasında 3 kadın cinayeti yaşandı. İlk olay 19 Mayıs’ta yaşandı. 19 Mayıs 2019 Pazar günü çocuklarının bir etkinliğinden dönen avukat Müzeyyen Boylu I., henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu I. araçtan çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada aracını park eden doktor şeşi Mesut I., çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu I. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çocuklarını eve bırakan cani koca polis ekiplerine teslim oldu. Cani koca, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meslektaşı olan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

İkinci olay da 26 Mayıs 2019 Pazar günü yaşandı. İddiaya göre, Muharrem Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan Merve Ünal ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden Muharrem Y., belirten çıkardığı tabanca ile meslektaşı olan kız arkadaşı Merve Ünal’ın göğsüne ateş edip öldürdü.

Zanlı Muharrem Y., olayın ardından teslim oldu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.