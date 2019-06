Diyarbakır’da son 6 ayda 10 kişi boğularak öldü

Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde bu yıl 10 kişi boğularak hayatını kaybetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, "Halkımızdan önemle ricamız şudur, beş dakikalık serinleme adına kendi ailenizi çevrenizi acıya, gözyaşlarına boğmayın. Dicle Nehri her sene can almaktadır. Lütfen bilmediğimiz sulardan uzak duralım" dedi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklardan kaynaklı serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde boğularak hayatlarını kaybedenlerin sayısında her yıl artış yaşanıyor. Yaşanan can kayıplarına rağmen özellikle çocuk ve gençler nehirde yüzmeye devam ederken. son olarak Sur ilçesinde bulunan Bağıvar Köprüsü yakınlarında girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılan Muhammed Özcan (18), boğularak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan boğulma olaylarına dikkat çeken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, havaların ısınmasıyla beraber bölgede boğulma vakalarında ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi. Bilici, "Yüzme bilmeyenlerin serinlemek amacıyla özellikle Dicle Nehri olmak üzere göl ve göletlerde suya girmeleri sonucunda boğulma vakaları ile karşılaşıyoruz. Havaların ısınmasıyla beraber görülen bu boğulma vakalarında özellikle insanların göl, gölet ve nehirlere serinlenmek amacıyla bıraktıkları ve boğulma vakaları da en çok bu bölgelerde yaşandığı görülmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, insanların bu tür acıyı yaşamaması için, insanların kendi başlarına suya girmemeleri, ailelerden habersiz bu tür yerlere gitmemeleri, suda şaka bile olsa bir birleri ile şakalaşmamaları ve şişme bot ile lastiklerle nehir ve göletlerde fazla uzaklaşmaları konusunda uyarıyoruz.5 dakikalık bir serinlemek amacıyla kendi ailelerine gözyaşı ve acı çektirmeleri konusunda tekrardan sizin aracılığınızla uyarıyoruz" diye konuştu.