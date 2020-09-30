HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da son 9 ayda düzenlenen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’da son 9 ayda düzenlenen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 97 milyon kök kenevirin 2 bin 236 ton esrara denk geldiği öğrenildi.
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük bir darbe vuruldu. 29 Eylül 2020 tarihinde icrasına başlanan Yıldırım-7 narko-terörizmle mücadele operasyonunda 4 ton 57 kilogram esrar ile 2 bin 336 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kent genelinde ise 1 Ocak - 30 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 2 bin 236 ton toz esrarın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, binlerce gencin zehirlenmesi de önlenmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
İlginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla ödemişlerİlginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla ödemişler
Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş AYM çıkışı
Devlet Bahçeli'den flaş AYM çıkışı
Antalya'da ilginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla birbirlerinin faturasını ödemişler
İlginç olay: 3,5 yıl boyunca yanlışlıkla ödemişler
Korkutan açıklama! 'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var'
Korkutan uyarı! '6.5'lik deprem üretebilecek faylar var'
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının detaylarını anlatıyordu! Habertürk ekibinin canlı yayında zor anları
Habertürk ekibin canlı yayında zor anları
13 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor
İbrahim'den 2 gündür haber alınamıyor
İstanbul'un 2'nci barosu kuruldu: İstanbul 2 No'lu Baro
İstanbul'un 2'nci barosu kuruldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.