“Diyarbakır’da Son İki Ayda Vaka Sayısı 40 Kat Arttı“

Corona virüsü salgınıyla ilgili önlemlerin, 2021 yılında, ilk defa kaldırıldığı Mart ayından sonraki iki aya ilişkin bir rapor açıklayan Diyarbakır Tabip Odası, bu dönemde kentteki vaka sayısının 40 kat arttığını açıkladı. Raporda iki ayda hasta sayısının ise 20 kat arttığına dikkat çekildi.

Corona virüsü salgını süresince düzenli olarak rapor hazırlayan Diyarbakır Tabip Odası Mart ve Nisan aylarına ait raporu basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda ilk sözü alan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Mesut Kaya, son iki ayda kentteki vaka sayısının 40 kat arttığına dikkat çekti. Hasta sayısındaki artışın 20 kat civarında olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi: “1 Mart 2021 tarihi itibariyle zaten yetersiz uygulanan kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılmasıyla ilimizde günlük 40 bandında seyreden vaka sayıları birkaç hafta içinde 10 kat artarak 400’lere çıkmıştır. Buna paralel olarak ilimizdeki kamu ve özel hastanelerde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı da aynı periyotta 20 kat artmıştır. Vaka ve ölüm sayıları tüm yakıcılığıyla artarken yanlışta ısrar edilmiş sonrasında da tam kapanma diyemeyeceğimiz, toplumsal destekler sağlanmadan ve emek sınıfını içermeyen kısmi kısıtlamalara geçilmiştir.”