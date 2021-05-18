“Diyarbakır’da Son İki Ayda Vaka Sayısı 40 Kat Arttı“

Corona virüsü salgınıyla ilgili önlemlerin, 2021 yılında, ilk defa kaldırıldığı Mart ayından sonraki iki aya ilişkin bir rapor açıklayan Diyarbakır Tabip Odası, bu dönemde kentteki vaka sayısının 40 kat arttığını açıkladı. Raporda iki ayda hasta sayısının ise 20 kat arttığına dikkat çekildi.
Corona virüsü salgını süresince düzenli olarak rapor hazırlayan Diyarbakır Tabip Odası Mart ve Nisan aylarına ait raporu basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda ilk sözü alan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Mustafa Mesut Kaya, son iki ayda kentteki vaka sayısının 40 kat arttığına dikkat çekti. Hasta sayısındaki artışın 20 kat civarında olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi: “1 Mart 2021 tarihi itibariyle zaten yetersiz uygulanan kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılmasıyla ilimizde günlük 40 bandında seyreden vaka sayıları birkaç hafta içinde 10 kat artarak 400’lere çıkmıştır. Buna paralel olarak ilimizdeki kamu ve özel hastanelerde tedavi gören Covid-19 hasta sayısı da aynı periyotta 20 kat artmıştır. Vaka ve ölüm sayıları tüm yakıcılığıyla artarken yanlışta ısrar edilmiş sonrasında da tam kapanma diyemeyeceğimiz, toplumsal destekler sağlanmadan ve emek sınıfını içermeyen kısmi kısıtlamalara geçilmiştir.”
Kaya, aşılama ile ilgili kampanyaların yapılmaması sonucu aşılama oranlarının düşük kaldığına dikkat çekerek, bölgede Türkçe bilmeyen 65 yaş üstü vatandaşların aşıya ulaşmada zorluk yaşadığını söyledi. Kaya, Corona virüsü dışındaki hastaların takibi ve sağlık hizmetlilerine erişiminin de bu dönemde zorlaştığını belirterek, kanser tarama oranlarında yüzde 90’lık düşüş yaşandığını söyledi.
“Aşılama hızlandırılsın, yeni sağlık personel alınsın”
Kaya’nın dile getirdiği Tabip Odası talepleri şöyle:
“Toplumun pandemi yönetim süreçlerine güveni sağlanmalıdır. Hidroksiklorokin etken maddeli ilacın kullanımında ortaya çıkan bilimsel gerçeklerden uzak ve güven kaybı yaratan dayanaksız benzer ısrarlar terkedilmelidir.
Toplu yaşam alanlarında çalışanlara ve cezaevleri gibi ortak kullanım bölgelerine bilimsel ölçütlerde hijyen, mesafe, havalandırma olanaklarının yanısıra yaygın tarama yapılmalı ve aşı uygulama önceliği tanınmalıdır.
Vaka sayılarını düşük göstermeyi önceleyen, vaka temaslılarına dahi test yapılmayan yöntemden vazgeçilmeli, bilimsel ölçütlere uygun yaygın test ve izolasyon tedbirleri uygulanmalıdır.
Aşılanmanın yaygın yapıldığı ülkelerde alınan sonuçlar Covid-19’u önlenebilir bir ölüm nedeni haline getirmiştir. Sorumluları defalarca değişen ve uzayan aşı temin tarihleri ile ilgili ciddiyete çağırıyoruz. Derhal yaygın aşılamaya geçilerek ölümler durdurulmalıdır.
Covid-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının işe dönüş kriterleri hastalığın şiddeti, ortaya çıkan sekel ve viral yük dikkate alınarak uluslararası kılavuzlara uygun olarak belirlenmelidir.
Mesleklerini yaparken yakalandıkları ve ölümle sonuçlanabilen Covid-19 hastalığı tüm sağlık çalışanları açısından illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
İş yükü artan sağlık çalışanlarının viral maruziyetleri gözönünde bulundurulmalıdır. Sağlık çalışanı sayısı arttırılmalı, yeni atamalar ve toplu alımlar yapılmalıdır.
Pandemi sürecinde yetersiz kalan 1. Basamak sağlık hizmetleri topluma dayalı bölge tabanlı geçiş sağlanarak yeniden düzenlenmelidir.”
COVID-19 aşıları ile ilgili süreç şeffaflaştırılmalı, topluma güven veren bir tarzda yürütülmelidir. Bir an önce toplumun tüm duyarlı kesimlerine yetecek düzeyde aşı tedarik edilmelidir.”
“Rehavete kapılmayın”
Daha sonra soruları yanıt Tabip Odası Başkanı Elif Turan ise 17 günlük tam kapanma sürecinde, kentteki vaka sayılarının artmadığını vurguladı. Kademeli normalleşme döneminde vatandaşların rehavete kapılmaması çağrısı yapan Turan, “Diyarbakır için stabil seyretti diyebiliriz, vaka sayılarında artış olmadı. 17 günlük kapanmada tedbirlerin kaldırılması insanlarda rehavete sebep oluyor. ‘Tedbirler kalktıysa Corona bitti demektir, bu kadar azalmış’ algısıyla insanlar daha rahat davranabilir. Toplumun hala yüzde yetmiş beşi aşılanmadığı için toplumsal bağışlıktan bahsedemeyiz. Dışarıda da olsak dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.
Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre Diyarbakır’da 18 Mayıs itibariyle 244 bin 994 kişi aşılandı. Bakanlığın 1-7 Mayıs tarihleri arasındaki verilerine göre ise kentte 100 bindeki vaka oranı 86,97 olarak belirlendi.