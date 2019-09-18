Diyarbakır’da Son Yılların En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro İlçeleri arasındaki dağlık bölgede düzenlenen operasyonlarda 1 ton toz esrar ile 134 tona eşdeğer, 6 milyon 718 bin kök Hint Keneviri ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu 16 Eylül tarihinde başladı. Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık alanda yapılan operasyon iki gün sürdü. Operasyonda yaklaşık 1 ton esrar ile 134 ton esrara eşdeğer Hint Kenevir elde edildi.

Diyarbakır Valiliği, Türkiye’de bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçen uyuşturucuya ilişkin şu açıklamayı yaptı; ”Gerçekleştirilen temas araması neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 955,150 kg esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9.700 metre uzunluğundaki su hortumu, 6 adet su motoru ve 3 adet elek ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur.”

Son ele geçirilenlerle birlikte 2019 yılında Diyarbakır’da ele geçirilen Hint Keneviri miktarı 28 milyon 596 bin 943’e, esrar yaklaşık 10.5 tona yükseldi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Temmuz arasında düzenlenen 381 narkotik operasyonunda, 200 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, adliye sevke dilen 31 şüpheli tutuklandı.

