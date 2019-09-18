HABER

Diyarbakır’da Son Yılların En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

18.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro İlçeleri arasındaki dağlık bölgede düzenlenen operasyonlarda 1 ton toz esrar ile 134 tona eşdeğer, 6 milyon 718 bin kök Hint Keneviri ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti

Diyarbakır’da Son Yılların En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro İlçeleri arasındaki dağlık bölgede düzenlenen operasyonlarda 1 ton toz esrar ile 134 tona eşdeğer, 6 milyon 718 bin kök Hint Keneviri ele geçirildi. Bu miktar Türkiye’de bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu 16 Eylül tarihinde başladı. Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık alanda yapılan operasyon iki gün sürdü. Operasyonda yaklaşık 1 ton esrar ile 134 ton esrara eşdeğer Hint Kenevir elde edildi.

Diyarbakır Valiliği, Türkiye’de bir seferde ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçen uyuşturucuya ilişkin şu açıklamayı yaptı; ”Gerçekleştirilen temas araması neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 955,150 kg esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9.700 metre uzunluğundaki su hortumu, 6 adet su motoru ve 3 adet elek ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur.”

Son ele geçirilenlerle birlikte 2019 yılında Diyarbakır’da ele geçirilen Hint Keneviri miktarı 28 milyon 596 bin 943’e, esrar yaklaşık 10.5 tona yükseldi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Temmuz arasında düzenlenen 381 narkotik operasyonunda, 200 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, adliye sevke dilen 31 şüpheli tutuklandı.

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
ABD Konsolosluk Çalışanına Tahliye Kararı ÇıkmadıABD Konsolosluk Çalışanına Tahliye Kararı Çıkmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan yeni yaptırım adımı!

Trump'tan yeni yaptırım talimatı!

Devlet başkanı Duterte: Ölüleri tercih ederim!

Devlet başkanı Duterte: Ölüleri tercih ederim!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Suudi petrol tesislerine saldırı sonrası İran'dan ABD'ye mektup: 'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'

'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İspanya 10 Kasım'da erken seçime gidiyor

İspanya 10 Kasım'da erken seçime gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.