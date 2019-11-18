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Diyarbakır'da, sönmüş volkanik taşlardan asfalt üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'nce sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden çıkan, kent için tarihi öneme sahip bazalt taşlarının asfalta dönüştürüleceği tesis, hizmete açıldı.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'nce sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden çıkan, kent için tarihi öneme sahip bazalt taşlarının asfalta dönüştürüleceği tesis, hizmete açıldı.
'Diyarbakır taşı' olarak bilinen, volkanik Karacadağ'daki bazalt taşının asfalta dönüştürülmesi için Bağlar Belediyesi'nce kurulan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin katılımıyla Karacadağ bölgesinde açılışı yapılan tesiste, bazalt taşından yılda 600 bin ton asfalt üretilmesi hedefleniyor. Törende konuşan Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Emaneti devraldığından beri heyecanla aşkla çalışan belediyeciliği hizmet anlamında anlayan, beldesine hizmet götürmede daha iyi ve daha güzel neler yapabileceğinin gayreti içinde olan bugün de böylesi güzel bir tesisi hizmete kazandıran Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu kardeşimi ve ekibini içtenlikle tebrik ediyorum. Bağlar gibi ismiyle müsemma Diyarbakır'ın bağlarıyla bir dönem anılan bu güzel beldesi ne yazık ki belediye olduğundan bu güne hizmet anlamında belki de en eksik kalan en şansız beldesi oldu. Fiziksel altyapıdan sosyal üst yapıya kadar milletin hizmeti için gönderilen kaynakları Bağlar'da yaşayan aziz ve değerli hemşerilerimize aktarmak yerine, ihanetin düşüncesine sahip olanlara onun destekçilerine ve Kandil'e kadar uzanan bir zincirde aktaran zihniyet Bağlar insanının gelişmesinin kalkınmasının iyiye gitmesinin ve iyiyi yaşamasının hep önünde engel oldu."
Başkan Beyoğlu ise tesisin açılmasıyla belediye olarak büyük tasarruf sağlayacaklarını dile getirerek, "Tüketen değil üreten belediye olacağız. Bu tesisimiz de bunun en güzel örneğidir. Bağlar Belediyesi'nin yıllık asfalt ihtiyacı yaklaşık 50 milyon TL. Bu tesis ile birlikte hem belediyemizi bu giderden kurtaracağız hem de belediyeye gelir kazandıracağız. Yıllık 600 bin ton asfalt üreteceğiz. Kendi belediyemizle beraber 5 belediyenin daha asfalt ihtiyacı karşılanmış olacak. Kaynakları sağlam olan belediye daha rahat hizmet eder. Tüketen değil üreten belediye olacağız. Bu tesisimiz de bunun en güzel örneğidir" dedi.

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