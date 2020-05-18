Diyarbakır’da “Sosyal Mesafeli" Gelinlik

Diyarbakır’da bir tasarımcı, sosyal mesafe kuralları ve Corona virüsü salgınının yarattığı işsizliğe dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafeli ve maskeli gelinlik tasarladı. Özel olarak üretilen gelinlik 12 metrekare yer kaplıyor ve geline yaklaşmak mümkün olmuyor.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörler arasına düğün salonları ve gelinlik tasarımcıları da bulunuyor. Salgın nedeniyle salonlar kapatılınca gelinlikçiler de kepenk indirmek zorunda kaldı. Diyarbakır’da gelinlik tasarlayan ve üreten Mehmet Kaymak ta bunlardan biri. Kaymak yaklaşık iki aydır mağazasını açamadı.

İşsizliğe dikkat çekmek için üretti

Kaymak mağazasını açar açmaz, salgına dikkat çekmek amacıyla kolları sıvadı. Kaymak, salgını önlemenin yollarından olan sosyal mesafe ve maske takma kuralını hatırlatmak ve bu kurallara uyulmaması halinde işsizliğin artacağına dikkat çekmek amacıyla bir gelinlik tasarladı.

Kaymak gelinliğe ‘sosyal mesafeli gelinlik’ adını koydu. Gelinlik 12 metrekare yer kaplıyor. Kaymak bununla da kalmadı, gelinliğe bir de maske ekledi. Mağazada, cansız mankenin üzerinde sergilenen gelinlik ilgi odağı oldu.