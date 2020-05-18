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Diyarbakır’da “Sosyal Mesafeli" Gelinlik

18.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır- Diyarbakır’da bir tasarımcı, sosyal mesafe kuralları ve Corona virüsü salgınının yarattığı işsizliğe dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafeli ve maskeli gelinlik tasarladı. Özel olarak üretilen gelinlik 12 metrekare yer kaplıyor ve geline yaklaşmak mümkün olmuyor

Diyarbakır’da “Sosyal Mesafeli" Gelinlik

Diyarbakır’da bir tasarımcı, sosyal mesafe kuralları ve Corona virüsü salgınının yarattığı işsizliğe dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafeli ve maskeli gelinlik tasarladı. Özel olarak üretilen gelinlik 12 metrekare yer kaplıyor ve geline yaklaşmak mümkün olmuyor.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörler arasına düğün salonları ve gelinlik tasarımcıları da bulunuyor. Salgın nedeniyle salonlar kapatılınca gelinlikçiler de kepenk indirmek zorunda kaldı. Diyarbakır’da gelinlik tasarlayan ve üreten Mehmet Kaymak ta bunlardan biri. Kaymak yaklaşık iki aydır mağazasını açamadı.

İşsizliğe dikkat çekmek için üretti

Kaymak mağazasını açar açmaz, salgına dikkat çekmek amacıyla kolları sıvadı. Kaymak, salgını önlemenin yollarından olan sosyal mesafe ve maske takma kuralını hatırlatmak ve bu kurallara uyulmaması halinde işsizliğin artacağına dikkat çekmek amacıyla bir gelinlik tasarladı.

Kaymak gelinliğe ‘sosyal mesafeli gelinlik’ adını koydu. Gelinlik 12 metrekare yer kaplıyor. Kaymak bununla da kalmadı, gelinliğe bir de maske ekledi. Mağazada, cansız mankenin üzerinde sergilenen gelinlik ilgi odağı oldu.

Üretimi bir hafta sürdü 12 metrekare yer kaplıyor

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaymak, amacının salgına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kaymak, “Aslında böyle bir gelinlik yapma amacımız yaşadığımız sürece değinmek içindi. Bizim mağazamız yaklaşık iki aydır kapalı, düğün salonları kapalı olduğu için. Biz de bu sürece dikkat çekmesi için böyle bir tasarım yaptık. 500 metre tül kullandık tül ve kumaş kullandık, yaklaşık 1 haftalık çalışma ile yaptık. 12 metrekare bir yeri kapsayacak şekilde yaptık. Amacımız işsizliğe dikkat çekmekti. Gelinliğimiz sosyal mesafeli zaten. Ona özenerek yaptık, sosyal mesafe artık hayatımızın olmazsa olmazı. Biz de ona değerek böyle bir şey yaptık” dedi.

“Talep gelirse seri üretim yaparız”

Kaymak şimdilik sadece bir tane üretti. Talep gelmesi halinde seri üretim yapabileceğini vurgulayan Kaymak, “Güzel tepkiler aldık. Aynı zamanda yaptığımız tasarım dünyanın en kabarık gelinliği olarak tasarlandı. Ondan dolayı insanların ilgisi var bu çalışmaya. Sadece bir örnekten ibaretti ama ileriki aşamalarda insanların talebi olursa seri üretimini yapabiliriz” diye konuştu.

Kaymak’ın beklentisi düğün salonlarının bir an önce açılması.

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