Diyarbakır'da STK’lardan Corona Virüsü Uyarısı

Diyarbakır'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla kurulan Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, kentteki tedavi olanaklarının "sınıra dayandığını" belirtti. Çatı kuruluş bu konuda hem yetkilileri hem vatandaşları uyardı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Tabip Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Barosu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü tarafından kurulan Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, salgının geldiği son durumla ilgili ortak açıklama yaptı.

Salgının yayılarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, tedavi olanaklarının sınıra dayandığı vurgulandı. Açıklamada, “Ne yazık ki; günlük yaşamda hissettiğimiz 'daralan çember' neredeyse her evde hastalık ya da yakınlarımızın kaybına dönüşmüş durumdadır. Alınan önlemler, önlemlere uyumu içeren bir dolu sorun tüm bu 'kontrol dışı' görüntünün temel gerekçelerini oluşturmaktadır. Kentimiz hastanelerinde Covid-19 vakaları için ayrılan yataklar hemen hemen dolmuş, yoğun bakım yatakları için ameliyathanelerin dönüşümü yapılmış ancak tedavi olanakları kentimiz için sınıra dayanmış görünmektedir. Tüm bu kısıtlılıklarla beraber havaların soğuması kapalı mekanlarda kalabalık ortamların oluşmasına neden olacak ve enfeksiyon hastalıklarının artışı için tetikleyici faktör halini alacaktır” denildi.