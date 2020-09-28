Diyarbakır'da STK’lardan Corona Virüsü Uyarısı

Diyarbakır'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla kurulan Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, kentteki tedavi olanaklarının "sınıra dayandığını" belirtti. Çatı kuruluş bu konuda hem yetkilileri hem vatandaşları uyardı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Tabip Odası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Barosu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü tarafından kurulan Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, salgının geldiği son durumla ilgili ortak açıklama yaptı.
Salgının yayılarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, tedavi olanaklarının sınıra dayandığı vurgulandı. Açıklamada, “Ne yazık ki; günlük yaşamda hissettiğimiz 'daralan çember' neredeyse her evde hastalık ya da yakınlarımızın kaybına dönüşmüş durumdadır. Alınan önlemler, önlemlere uyumu içeren bir dolu sorun tüm bu 'kontrol dışı' görüntünün temel gerekçelerini oluşturmaktadır. Kentimiz hastanelerinde Covid-19 vakaları için ayrılan yataklar hemen hemen dolmuş, yoğun bakım yatakları için ameliyathanelerin dönüşümü yapılmış ancak tedavi olanakları kentimiz için sınıra dayanmış görünmektedir. Tüm bu kısıtlılıklarla beraber havaların soğuması kapalı mekanlarda kalabalık ortamların oluşmasına neden olacak ve enfeksiyon hastalıklarının artışı için tetikleyici faktör halini alacaktır” denildi.
Acil yapılacaklar listesi yayınlayan Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, yetkililere şu çağrılarda bulundu:
"-Salgının önüne geçebilmek için kamusal alanların kullanımı ve toplu etkinliklerin yapılma biçiminin yeniden düzenlenmesi,
-Sağlık tesislerinde ortaya çıkan eksikliklerin hızla giderilmesi, yataklı ünite için gerekli ek, taşınabilir hastane benzeri yapıların kurulumu için planlama yapılması,
-Covid test (PCR) olanaklarının yaygınlaştırılarak temaslıları içerecek şekilde yapılması,
-Barınma koşulları yetersiz olan, gelir düzeyi düşük ve beslenme olanakları kısıtlı olan insanlara gerekli desteklerin sağlanması,
-Covid olmuş ailelerin izolasyon sürecinde yaşayacağı temel ihtiyaçların karşılanması,
-Hijyen kitlerinin temin edilerek muhtarlıklar ya da başka kamu organizasyonları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması,
-Toplu ulaşımla ilgili mesafe denetlemelerinin yürütülmesi, toplu özel ulaşım araçlarına gereken desteklerin sağlanması,
-Organize sanayi bölgelerinde faaliyet yürüten sanayicilere işçi taşıma ve işyerlerini dezenfekte etmeleri konusunda gerekli desteklerin sağlanması,
-Sağlık çalışanlarının maddi ve manevi olarak desteklenmesi,
-Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek ve tükenmişlik sendromu nedeniyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi.”
Koordinasyon halka ise şu çağrıları yaptı:
"-Covid-19 nedeniyle çok daha kötü günler bizleri bekliyor. İnsanlarımızın ne kadar değerli olduğunu ve canlarımızı kaybettiğimizin bilincinde olalım.
-Toplu kullanım alanlarında mesafeyi koruyarak ve maske takarak hijyen kurallarına uyalım, başkalarının haklarına ne kadar saygılı olduğumuzu gösterelim.
-Çarşıda, pazarda, parkta, otobüste, kafe-restoran gibi yerlerde bunlara azami özen gösterelim.
-Çalıştığımız yerlerde başkalarının zarar görmesini engelleyecek şekilde davranalım.
-İzolasyon kurallarına uyalım. Covid-19 en fazla aile içinde bulaşıyor. Bunun farkında olalım.
-Dayanışmaya önem verelim. Kentimiz dayanışmanın en güzel örneklerini her zaman göstermiştir.
-Hastalık bulguları varsa ertelemeden sağlık kuruluşlarına başvuralım. Tedavi süresince evden çıkmayalım.
-Sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir iş yaptığını bilerek hareket edelim. Şiddete asla izin vermeyelim.”
“Sağlık Gönüllüleri” adıyla tüm kentte bilgilendirme çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Koordinasyon üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi sitelerinde “Pandemi işçi sağlığı kurulları” ile çalışacaklarını, kentin hijyen ürünlerini dağıtacaklarını de açıkladı.