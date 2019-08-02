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Diyarbakır'da su sıkıntısı yaşayan kadınlardan HDP'li belediyeye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Sur ilçesinde, bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları bu mağduriyetin giderilmesini istiyor - Vatandaşlardan Zehra Yılmaz: - "HDP her başa geldiğinde bu su sıkıntısını çekiyoruz. Gece saat 2'de suyumuz geliyor. O saate kadar nöbet tutuyoruz. Bir saat kadar ne su aldıysak. Çamaşır ve bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz" - Serap Aktaş: - "Bir aydır suyumuz yok. Su olmadığı için herkes evini terk etmiş. Gece bir ya da iki saat akıyor ve kesiliyor. Çoluk çocuk perişan olduk"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir aydır su sıkıntısı yaşayan kadınlar, HDP'li belediyeye tepkisini dile getirdi.

Sur ilçesinde bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir yada iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Zehra Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Gece 02.00 veya 03.00'te bir saat su aktığını dile getiren Yılmaz, su almak için nöbet tuttuklarını, bazı komşularının ise su olmadığı için evlerini terk ettiğini belirtti.

Sur Belediyesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün su kesintisine çözüm bulmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, "HDP her başa geldiğinde bu su sıkıntısını çekiyoruz. Gece saat 2'de suyumuz geliyor. O saate kadar nöbet tutuyoruz. Bir saat kadar ne su aldıysak. Çamaşır ve bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz. Yaz ortası, insan kendi insanına bu eziyeti etmez. 10 ailenin yaşadığı iki binada şimdi sadece üç aile kalmış. Herkes susuzluktan dolayı evlerini terk etti." diye konuştu.

DİSKİ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sürekli olarak şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Yılmaz, "Hiçbir şekilde çözüm yok. Sur Belediyesine gittik. 'Bizi ilgilendiren bir konu değil, DİSKİ ile görüşün.' dediler. Ne yapacağız, kiminle görüşeceğiz, bilmiyoruz. Görevlendirme yapılmasından önce de su kesintisi vardı. Kayyum döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kulladı.

- "Perişan olduk"

Serap Aktaş (48) da bir aydır su kesintisi yapıldığını, bu nedenle mağdur olduklarını kaydetti.

Su sıkıntısı nedeniyle insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Aktaş, "Bir aydır suyumuz yok. Su olmadığı için herkes evini terk etmiş. Gece bir ya da iki saat akıyor ve kesiliyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Camiden su taşıyoruz. Belediyeden su istiyoruz. Bir çare bulsunlar." diye tepkisini dile getirdi.

Öte yandan Sur Belediyesi yetkilileri, ilçede böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, kendilerine su sorunu nedeniyle başvuru yapılmadığını öne sürdü. DİSKİ yetkilileri ise, aşırı su tüketiminden dolayı kuyularda su seviyesinin düştüğünü, dengelemek için belirli saatlerde su kesintisi yapıldığını, kuyulardaki su normal seviyeye ulaşıncaya kadar kesintilerin devam edeceğini belirtti.

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dışkı Diyarbakır su kesintisi sur belediyesi

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