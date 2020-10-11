Diyarbakır’da şüpheli kadın ölümü

Diyarbakır’da 50 yaşındaki bir kadın, inşaat halinde bulunan evinin üst katında tavana iple asılı halde bulundu. Olayı şüpheli bulan polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde oturan aile bireyleri 50 yaşındaki Adule K.’den bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen aile bireyleri iddiaya göre inşaat halindeki evin üst katına çıktı. Aile üyeleri burada kadını iple tavana asılı halde buldu. Aile bireylerinin haber vermeleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Adule K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayı şüpheli bulan polis evde inceleme yaptıktan sonara Adule K.’nin yakınlarını ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

