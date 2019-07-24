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Diyarbakır'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Ergani ilçesinde 50 yaşındaki kadının evinde eşarpla dolaba asılı halde bulunmasına ilişkin, oğlunun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 50 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pakize G, yakınları ve komşuları tarafından Sanayi Mahallesi'ndeki evinde eşarpla dolaba asılı olarak bulundu.

Pakize G'nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ilçedeki Karşıbağlar Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri aralarında Pakize G'nin oğlunun da bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ergani şüpheli ölüm

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