Diyarbakır’da şüpheli ölüm

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kazandağı Mahallesi’nde meydana geldi. 18 yaşındaki Zehra E. akşam saatlerinde eve geldikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları odaya girince Zehra’yı başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehra E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zehra E.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



