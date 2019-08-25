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Diyarbakır’da şüpheli paket alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, askeri lojman önüne bırakılan şüpheli paket güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Diyarbakır’da, askeri lojman önüne bırakılan şüpheli paket güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından açılan paket içerisinden giysi çıktı.
Olay, Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan askeri lojman önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lojman duvarı önünde şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıp, caddeyi araç trafiğine kapatarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, güvenlik önlemi alarak paketi incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası paketin içinden tişört çıkması çevredekileri rahatlattı. Yapılan çalışma sonucu cadde tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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