Diyarbakır’da Sur Yarı Maratonu heyecanı

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da valilik ve büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde, 2020 yılında Uluslararası Sur Yarı Maratonu düzenlenecek. Atletizm Federasyonu ve valilik arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Çok üst düzeydeki sporcuların katılımıyla Diyarbakır bir büyük buluşma ve kucaklaşmaya, şölene tanık olacak. Katılan onbinler, il dışından gelen binler, yüzbinler bu doğrultuda Diyarbakır’ı duyacak, tanıyacak" dedi.

Diyarbakır’da 19 Nisan 2020’de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sur Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile milli sporcular ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Atletiz Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Diyarbakır’da Sur Maratonu ve Yarı Maratonu, Halk Koşusu ile birlikte bir de Çocuk Maratonu yapacağız. 6-7 yaş grubu çocukların da orada koşmasını istiyoruz. Çünkü spor kültürü buradan başlıyor” diye konuştu.