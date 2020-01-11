Diyarbakır'da suya yüzde 330 zam yapıldığı iddiasına yanıt

Mevcut ekonomik durum ve beklentiler anlamında yürütülmesi gereken hizmet çerçevesinin sürdürülebilir durumda olmadığını aktaran Helvacı, merkezde su ücretini metreküp olarak 3,55, Silvan, Bismil ve Ergani ilçesinde 3,50, diğer 10 ilçede ise 3,45 lira olarak belirlediklerini kaydetti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, bazı basın yayın organlarında suya yüzde 330 oranında zam yapıldığı iddiasına ilişkin "Genel müdürlüğümüz 15 metreküpün üzerini kademeleştirerek vatandaşlarımızı su tasarrufuna teşvik etmek ve suyumuzun başta tarlalar olmak üzere amacı dışında kullanımına engel olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla sadece 15 metreküp üzerindeki su tüketimine yüzde 50 zam yapmıştır." dedi.

DİSKİ'ye suyun maliyetinin 3,71 lira olduğunu, sosyo ekonomik durumu dikkate alarak, suyu maliyetin altında tuttuklarını anlatan Helvacı, şöyle devam etti:

"Mevcut 30 büyükşehir belediyesi sıralamasında bu fiyat ile 25. sıradayız. Bunun özellikle görülmesi bizim için önem arz ediyor. Genel müdürlüğümüz 15 metreküpün üzerini kademeleştirerek vatandaşlarımızı su tasarrufuna teşvik etmeyi ve suyumuzun başta tarlalar olmak üzere amacı dışında kullanımına engel olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla sadece 15 metreküp üzerindeki su tüketimine yüzde 50 zam yapmıştır. Amacımız su tasarrufuna teşvik etmek ve aşırı ticaretin önüne geçmektir."

DİSKİ olarak dezavantajlı kesimlere yönelik yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Helvacı, bu indirimin kentte bir ilk olduğunu vurguladı.

Helvacı, kentte kayıp kaçak oranının yüzde 62 olduğunu, bunun 100 liralık suyun sadece 38 lirasını aldıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

Helvacı, şunları dile getirdi:

"Bu şehri sevmek, hizmet etmek sözlerle olmaz, asıl bu şehri cezalandıranlar, gerçekleri söylemeyip bugüne kadar yapılması gereken hizmetleri yapmayanların suçudur. Bu hizmetleri o dönemlerde talep etmeleri ve yapılması gerekenleri sağlayacaklarına bunun üzerinden mevzi değiştirerek hareket etmek şehre hizmet değildir. Bu kentte yapılacak en büyük haksızlık ve yanlışlık ideolojik belediyecilik yapmaktır ve hizmet üretmemektir. Asıl açıklama yapmaları ve hesap vermeleri gereken bu insanlardır."



