HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi

22.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 695 eser ele geçirildi.

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 695 eser ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler, Çınar-Beşpınar mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 660 adet bronz ve gümüş ile 35 adet tarihi obje olmak üzere toplam 695 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Bakan Gül'den 'Enis Berberoğlu' kararı ile ilgili açıklamaBakan Gül'den 'Enis Berberoğlu' kararı ile ilgili açıklama
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 22 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

22 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Bakan Gül'den 'Enis Berberoğlu' kararı ile ilgili açıklama

Bakan Gül'den 'Enis Berberoğlu' kararı ile ilgili açıklama

Kartal'da feci olay: İntihar notu bırakıp denize atladı

'Sizi seviyorum' notu yazıp denize atladı

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı (Bedelli askerlik yeri sorgulama 2021)

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

8 bin depreme neden olan Kırkağaç fayının üzeri yerleşime kapandı

8 bin depreme neden olan fay hattı yerleşime kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.