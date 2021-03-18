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Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Urartu ve Rome dönemlerine ait eserleri giysilerinin içine saklamışlar

18.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ile bronz tablet olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ile bronz tablet olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ele geçirildi. Zanlıların tarihi eserleri giysilerinin arasında sakladığı belirlendi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Van’da ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan çeşitli eski eserleri satmak için Van’dan Diyarbakır’a getirecekleri yönünde bilgi elde edildiği. Şüpheliler, Bismil ilçesi Sinan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan otobüste tarihi eserlerle birlikte yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, Urartu ve Roma dönemine ait bilezik, kemer, obje, heykel ile bronz tablet olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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