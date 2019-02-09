Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalışan 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, merkez Sur ilçesinde oturan 4 şüphelinin, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği bildirildi.

​Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda, Sur ilçesinde düzenlenen operasyonda, zanlıların sikkeleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandıkları aktarılan açıklamada, yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 943 sikke, bileklik, kolye ve yüzük ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

